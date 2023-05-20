بالفيديو شاهد...كليب «عهد الشهداء»

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:00 ص
20 مايو 2023
سرايا القدس (31).JPG
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شاهد.. كليب «عهد الشهداء»


 

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