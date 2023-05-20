مصدر لـ "فلسطين اليوم": البدء بصرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر مايو 2023 غداً

كشف مصدر خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" اليوم السبت 20 مايو 2023، عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة لشهر مايو الجاري.

وأوضح المصدر، أن تبدأ اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، برئاسة السفير محمد العمادي بصرف المنحة القطرية بدءاً من يوم غدٍ الأحد الموافق 21 مايو 2023.

وتوقع المصدر، أن تبدأ الأمم المتحدة بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار خلال الساعات القليلة القادمة.

وتتم عملية توزيع المنحة القطرية 100 دولار من خلال الأمم المتحدة، عبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

يذكر أن المنحة القطرية 100 دولار باتت منذ أشهر عدة تُصرف للمستفيدين مقابل 310 شواكل.

يشار إلى أن اللجنة القطرية قامت بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة عن شهر ابريل 2023، بتاريخ 11- 4- 2023، عبر نحو 300 مركز ومحل تجاري في قطاع غزة.