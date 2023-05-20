طلبة المدارس الحكومية بغزة يقدمون امتحاناتهم النهائية اليوم  و8 طلبة نالوا شهاداتهم مبكراً !

يتوجه طلبة المدارس الحكومية بقطاع غزة اليوم السبت 20/5/2023 ، إلى مدارسهم لتقديم الامتحانات النهائية بعد اتخاذ جملة من الإجراءات تتناسب مع العدوان الإسرائيلي الذي طال قطاع غزة لـ5 أيام أدت لاستشهاد 34 مواطناً بينهم 8 من الطلبة تعتذر عليهم تقديم الامتحانات وحصلوا على شهادتهم مبكراً .

وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أعلنت أن 8 من الطلبة قد استشهدوا، فيما أُصيب عدد آخر بجراح متفاوتة، كما تعرض الآلاف من الطلبة والأطفال للصدمات النفسية والتوتر والخوف والقلق وذلك نتيجة العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي استمر في الفترة من 9 حتى 13 مايو 2023.

والشهداء الطلبة هم: إيمان علاء عدس من مدرسة دلال المغربي الثانوية أ للبنات، وشقيقتها دانيا علاء عدس من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وميار طارق عز الدين وشقيقها علي طارق عز الدين من مدرسة أوائل وقادة الخاصة، وهاجر خليل البهتيني من روضة فرسان فلسطين، وليان بلال مدوخ من مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية، ويزن جودت عليان من المعهد الأزهر الديني، ويوسف جمال أبو خصوان من جامعة الأزهر.

نشرت وزارة التربية والتعليم بغزة، الأسبوع الماضي جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2022-2023.

والجدول الذي نشرته الوزارة هو من الصف الخامس الأساسي وحتى الصف الحادي عشر بفروعه، للاختبارات الموحدة على مستوى المديريات.

وأوضحت الوزارة أن بقية المباحث يتم إعداد الاختبارات على مستوى المدرسة وتكون في المحتوى الدراسي للفترة الرابعة (ما بعد امتحان نصف الفصل)، فيما تنتهي جميع الاختبارات بحد أقصى يوم الإثنين الموافق 29/5/2023م.

وكانت وزارة التربية والتعليم نشرت جملة من التعليمات بشأن تقويم الطلبة من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الرابع الأساسي ، حيث قالت ان التقدير النهائي لأداء الطلبة للمبحث الواحد من تقييم الأداء التراكمي لخبراته، ويواصل طلبة الصفوف (1-4) دراستهم خلال فترة الامتحانات حتى نهاية الحصة الثالثة ، وبينت انه لن يتم إجراء أوراق عمل للطلبة أو جداول مدرسية .