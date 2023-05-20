زلزال قوي يضرب كاليدونيا

ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجات، صباح اليوم السبت 20 مايو 2023، قبالة سواحل كاليدونيا الجديدة.

وكان مركز الزلزال على بُعد 415 كيلومترًا من عاصمة كاليدونيا الجديدة، نوميا، وكان عمق البؤرة يبلغ 45 كيلومترًا.

لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي. ولم تتوفر معلومات حتى الآن حول أي أضرار محتملة أو وقوع إصابات.

والزال هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة، فقد ضرب، أمس الجمعة، زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق جزر لويالتي في كاليدونيا الجديدة.

يشار إلى أن كاليدونيا الجديدة هي تجمع خاص تابع لفرنسا يقع في أوقيانوسيا في جنوب غرب المحيط الهادئ على بُعد 1210 كم (750 ميلًا) إلى الشرق من أستراليا وعلى بُعد 16.136 كم (10.026 ميلاً) إلى الشرق من الأراضي الفرنسية.