الهندي: صواريخ العدو حولت قادة سرايا القدس إلى رموز وطنية للفلسطينيين

أكد مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الاسلامي د. محمد الهندي، أن صواريخ العدو حولت قادة سرايا القدس إلى رموز وطنية بطلة يفخر بها الشعب الفلسطيني بكل فصائله.

وقال د. الهندي في كلمته خلال مهرجان "ثأر الأحرار" في ساحة الكتيبة بغزة، إن شعبنا لم يتأخر في تقديم الواجب والتضحيات، لنقف اليوم بعزة وكرامة لنقول إن الشهداء هم ملح الأرض".

وأضاف أن سرايا القدس تصدت بكل قوة وأخذت على عاتقها واجب المواجهة والرد ليس لأيام وإنما لأسابيع، مشددًا على أن سرايا القدس خرجت من هذه المعركة أكثر ترابطًا ووحدة، وتنسيقًا مع غرفة العمليات المشتركة.

وتابع: "نؤبن اليوم الشهداء جهاد غنام وإياد الحسني وخليل البهتيني وطارق عز الدين وعلي غالي وأحمد أبو دقه، وكل الشهداء، داعيًا للتمسك بالوحدة الفلسطينية على اساس الجهاد والمقاومة"

وأوضح د. الهندي، أن المقاومة بالوحدة الوطنية ستحقق مزيد من الانجازات، لذلك نحن نتمسك بالوحدة وندعو لها".

وبيّن أن "العدو الصهيوني حاول أن يكسر وحدة شعبنا ومقاومتنا، مشيرًا إلى الاحتلال حاول تهديد حماس ليبث رسالة فرقة بين شعبنا وفصائلنا، لكن الوحدة الفلسطينية أفشلت هذه التهديدات".

وشدد د. الهندي، على أن سرايا القدس تصدت بكل قوة وأخذت على عاتقها واجب المواجهة والرد ليس لأيام وإنما لأسابيع، مبينًا أن "لا مجال للتشكيك ولا مجال للمزيدات، فهذا هو الشعب الفلسطيني موحدا بكل فصائله ومقاومته وهذه هي سرايا القدس".

كما أوضح، أن العدو قصف البيوت الآمنة لاغتيال قادة سرايا القدس، مشيرًا إلى أن الاحتلال من وراء هذه الجريمة الغادرة يحاول استعادة الردع المفقود.

وأكد أن الكيان الصهيوني لا يستطيع مواجهة غزة، لافتًا أنه منذ اليوم الأول بعث يستجدي وقف إطلاق النار.

كما شدد على أن "معركة ثأر الأحرار سنبني عليها جولات قادمة وانتصار بإذن الله"

وأردف: "قد يتساءل البعض ما هو الضمان لاتفاق وقف إطلاق النار؟ نقول بوضوح إن الكيان الصهيوني لا يقيم اعتبارا لاتفاق ولا لوثيقة، ولا تقيم اعتبارا لأي جهة كانت، الضمان هو وحدتنا وقوتنا التي تمنع العدو من تحقيق أي إنجازات".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني والمقاومة يخوضان صراعاً طويلاً ومفتوحاً مع الاحتلال وأعوانه، مؤكدًا على ضرورة مراكمة القوة ومشاغلة العدو الصهيوني.