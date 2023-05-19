الاحتلال يمنع رفع أذان المغرب في المسجد الأقصى

منعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الخميس، رفع أذان المغرب في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد المستشار الإعلامي لمحافظ القدس معروف الرفاعي، أن قوات الاحتلال منعت رفع آذان المغرب في المسجد الأقصى مساء أمس، بالتزامن مع ما تسمى بمسيرة الأعلام.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة والبلدة القديمة، وحولتها لثكنة عسكرية، بذريعة تأمين "مسيرة الأعلام" الاستيطانية التي اقتحمت منطقة باب العامود، أحد أشهر أبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، مساء اليوم، بمشاركة آلاف المستوطنين.

جدير ذكره أنه اقتحم نحو 824 مستوطناً، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات متتالية، بينهم وزراء في حكومة الاحتلال وعلى رأسهم وزير ما يُعرف بـ"الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسأليل سموتريتش، وأدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.