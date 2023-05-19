أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 19-5-2023

واصلت العديد من أنواع الخضروات في الأسواق المحلية بغزة، اليوم الجمعة 19-5-2023، انخفاضها، فيما واصلت أسعار الدجاج ارتفاعها.
ونحرص بشكلٍ دائم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" معلى تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الخضروات وكافة التغيرات التي التحصل عليها مت وقت لآخر.
وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 19-5-2023، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|1.7
|2
|خيار
|1.5
|3
|بطاطس
|1.5
|4
|كوسا
|2
|5
|باذنجان
|2
|6
|فلفل
|3
|7
|جزر
|3
|8
|ثوم
|6
|9
|ملفوف
|2.5
|10
|زهرة
|3
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|2
|13
|ملوخية
|1.7
|14
|فصوليا
|6
|15
|بصل
|1.7
|16
|بيض
|13
|17
|دجاج
|12
|18
|لحمة
|42