أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 19-5-2023

واصلت العديد من أنواع الخضروات في الأسواق المحلية بغزة، اليوم الجمعة 19-5-2023، انخفاضها، فيما واصلت أسعار الدجاج ارتفاعها.

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