أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 19-5-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:33 ص
19 مايو 2023
أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة.jpg
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واصلت العديد من أنواع الخضروات في الأسواق المحلية بغزة، اليوم الجمعة 19-5-2023، انخفاضها، فيما واصلت أسعار الدجاج ارتفاعها.

ونحرص بشكلٍ دائم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" معلى تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الخضروات وكافة التغيرات التي التحصل عليها مت وقت لآخر.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 19-5-2023، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 1.7
2 خيار 1.5
3 بطاطس 1.5
4 كوسا 2
5 باذنجان 2
6 فلفل 3
7 جزر 3
8 ثوم 6
9 ملفوف 2.5
10 زهرة 3
11 قرع 3
12 ليمون 2
13 ملوخية 1.7
14 فصوليا 6
15 بصل 1.7
16 بيض 13
17 دجاج 12
18 لحمة 42
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