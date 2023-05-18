انتخاب رياض نزال رئيساً لمجلس إدارة مجموعة واصل

انتخب مجلس إدارة مجموعة واصل رياض نزال رئيساً جديداً له خلفاً لمراد طهبوب الذي تولى رئاسة المجلس في الدورة الماضية.

وضم المجلس الجديد كلاً من السيد مراد طهبوب الذي جرى انتخابه نائباً لرئيس المجلس، والسادة محمد أبو عوض، وإبراهيم خرمان، ونمر عبد الواحد، وعطية الرمحي، وريم الشيخ.

ويمتلك نزال مسيرة مهنية متميزة وخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال تطوير الإدارة المالية والإدارية من خلال إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات فعالة تساهم في تطوير أعمال الشركات، ويشغل نزال منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيتي للاستثمار العقاري المطورة لمدينة روابي، كما يتولى عضوية العديد من مجالس إدارة الشركات العامة، وأهمها نائب رئيس مجلس إدارة شركة أركان العقارية وعضوية مجلس إدارة بورصة فلسطين، بالإضافة إلى عضويته في العديد من مجالس إدارة الشركات الخاصة والجمعيات، ونزال حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال.

وفي تعليقه على هذا الانتخاب، قال نزال: "عقدنا العزم في واصل على المضي قدماً في تعزيز مختلف خدماتنا المقدمة لكل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى العمل على بلورة الخطط الاستراتيجية المستقبلية وجعلها موضع التنفيذ، وهذا هو ما نستمر بالسعي لتحقيقه ليلمس الإنسان الفلسطيني جودة الخدمات التي توفرها المجموعة له".

وأضاف "أتطلع للاستمرار بالعمل الوثيق مع زملائي في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتحقيق كل النجاحات الممكنة وتحقيق انطلاقات جديدة في الخدمات التي تقدمها واصل، وأنا على يقين بأن المستقبل لهذه المجموعة"، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى رئيس المجلس والأعضاء السابقين على ما بذلوه من جهود وعطاء متواصل.

وأعرب نزال عن شكره وتقديره للمجلس الذي منحه هذه الثقة الكبيرة، مؤكداً على ضرورة المضي قدماً بالخدمات التطويرية التي تقوم بها المجموعة.

يشار إلى أن مجموعة واصل هي شركة مساهمة عامة ينبع ثقلها من قاعدة مستثمرين تضم قرابة 14 ألف مستثمر، وتمتد خدماتها لتصل لكافة مدن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من خلال مقراتها المتعددة والمنتشرة في كافة أنحاء الوطن.