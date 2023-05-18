فيديو لبدء مسيرة الأعلام 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:20 ص
18 مايو 2023
مسيرة الاعلام.PNG
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فيديو لبدء مسيرة الأعلام 

 

 

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