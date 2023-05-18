الاحتلال يضع "القبة ومقلاع داود وحيتس" على أهبة الاستعداد خشية صواريخ غزة

أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية"، الأربعاء 18/5/2023، باستنفارٍ عالٍ عند "منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية" إذ نشر الاحتلال القبة الحديدية في مناطق مختلفة تحسباً لقصفٍ صاروخي وهجماتٍ محتملة بسبب مسيرة "الأعلام الإسرائيلية".

وقال معلّق الشؤون العربية في "القناة 13" تسفي يحزكيلي إنّ استنفار "إسرائيل" لمواجهة أيّ تهديدٍ خلال مسيرة الأعلام هو بحدّ ذاته نجاحٌ للطرف الآخر (في إشارته إلى المقاومة الفلسطينية).

وقال المراسل العسكري في "القناة 14" الإسرائيلية هيلال بيتون روزين إنّه "تمهيداً لمسيرة الأعلام فإنّ منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، أصبحت في حالة تأهّب عالية بطبقاتها الثلاث (الدفاع الصاروخي، القبة الحديدية، مقلاع داوود والحيتس بأنواعها).

من جانبه، قال المعلق العسكري في "القناة 12" الإسرائيلية نير دفوري إنّ "هناك استنفاراً عالياً في مختلف المناطق لمواجهة إمكانية تنفيذ عمليات في الضفة الغربية".

واليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ شرطة الاحتلال الإسرائيلي نشرت أكثر من 3200 شرطي تأهباً لـ"مسيرة الأعلام" المقررة الخميس.

وأشارت بعض التقارير إلى قيام "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بنشر منظومة القبة الحديدية في القدس المحتلة، استعداداً لاحتمال إطلاق صواريخ على المدينة أثناء "مسيرة الأعلام".

وتشمل الاستعدادات "اعتماد التكنولوجيا وضباط الشرطة العلنيين والسريين"، وفق الإعلام الإسرائيلي.