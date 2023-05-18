بالفيديو والصور يتقدمهم المتطرف "غليك"...جماعات المستوطنين تبدأ باقتحام الأقصى

فلسطين اليوم - غزة

بدأ أفواج من المستوطنين يتقدمهم "الحاخام المتطرف يهودا غليك" باقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال.

وأفادت مصارد مقدسية، أن مئات المستوطنين المتطرفين مقسمين على جماعات يواصلون اقتحام المسجد الأقصى المبارك ويدنسون باحاته.

وأغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 18 مايو 2023، أبواب المصلى القبلي تمهيداً لاقتحام المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المصلى القبلي بعد إفراغ المرابطين منه تمهيداً لاقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى تمهيداً لاقتحام قطعان المستوطنين.

يتبع..





