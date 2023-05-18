إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

أُصيب فلسطيني بالرصاص المطاطي وآخرين برضوض واختناق بعد مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 18 مايو 2023، خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأن طواقمها الميدانية تعاملت مع إصابة بالرصاص المطاطي وإصابتين رضوض وعشرات حالات الاختناق بالغاز خلال اقتحام مدينة نابلس، فجر اليوم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور وحاصرت البلدة القديمة، ما أدى إلى اندلاع اشتابكات مُسلحة مع المقاومة الفلسطينية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام المدن الفلسطينية المحتلة وتداهم منازل المواطنين وتقتل وتُصيب وتعتقل العشرات منهم بذرائع واهية تهدف إلى التنغيص على حياتهم وطردهم من ممتلكاتهم والسيطرة عليها.