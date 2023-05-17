الهيئة العامة لأركان العقارية تعقد اجتماعها السنوي الأول

عقدت الهيئة العامة لشركة أركان العقارية (أركان) اجتماعها السنوي الأول، في رام الله، وعبر تقنية الاتصال المرئي من غزة، بمشاركة مساهمين يحملون أسهماً بالأصالة والوكالة بنسبة 73.11% من رأس مال الشركة، وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة رياض نزال.

تم خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة، يتكون من شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو)، وشركة المسيرة الدولية، وشركة مسار العالمية للاستثمار، وشركة جي أم أس القابضة، وشركة سراج لإدارة صناديق الاستثمار، وشركة أسواق للمحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى عضو مستقل.

كما وتضمن الاجتماع عرض تقرير مجلس الإدارة للعام 2022، ومناقشة المواضيع والتوصيات المُدرجة على جدول الأعمال، حيث صادقت الهيئة العامة على التقرير الإداري والبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2022، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب شركة إرنست ويونغ كمدقق حسابات للسنة المالية 2023. كما وتم عرض فيديو عن أركان ومشاريعها المستقبلية، مسلطاً الضوء على أهم الإنجازات والنجاحات التي حققتها خلال الفترة منذ انطلاقها في شهر تموز وحتى نهاية العام 2022.

وقال نزال: "نجحنا منذ إطلاق أركان في بداية تموز 2022 في مراكمة إنجازاتنا وتثبيت أركان كأهم شركة في مجال التطوير العقاري في فلسطين، عبر التعاون الوثيق بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لأركان، ونهدف لتطبيق أفضل الممارسات وتطبيق معايير الحوكمة بما يحقق رؤية واستراتيجية أركان وصولاً لتعظيم حقوق مساهميها وتحقيق أفضل العوائد بالتركيز على المشاريع والأصول ذات القيمة

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المضافة والتي تضمن أعلى العوائد التشغيلية. كما ونسعى في أركان لنكون نموذجاً يحتذى به في تطوير وإدارة المشاريع العقارية في السوق الفلسطينية".

وفيما يتعلق بالأداء المالي لأركان لفترة الستة أشهر منذ انطلاق أعمالها في تموز وحتى نهاية العام 2022، بلغ صافي أرباح أركان ما مقداره 9.3 مليون دولار، فيما وصلت الإيرادات التشغيلية إلى 30.6 مليون دولار.

ومن الجدير بالذكر، أن أركان هي شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة فلسطين، انبثقت عن شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وبدأت أسهمها التداول بداية شهر تموز من العام 2022، برأس مال يبلغ 131,625,000 سهم بقيمة اسمية دولار أمريكي واحد للسهم، وقد بلغ إجمالي أصول أركان في نهاية العام 2022 ما قيمته 478 مليون دولار.