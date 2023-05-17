بث مباشر لبنان: "الجهاد الإسلامي" تُقيم مجلس عزاء وتبريكات بشهداء "ثأر الأحرار" بحضور القائد زياد النخّالة

أقامت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء 17 مايو 2023، مجلس عزاء وتبريكات بشهداء "ثأر الأحرار" في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور الأمين العام للحركة القائد زياد النخّالة.

وتوافد إلى مجلس التبريكات والتعازي ثلة من قادة الفصائل الفلسطينية وشخصيات اعتبارية لتقديم التعازي بارتقاء عدد من قادة "سرايا القدي" وكان في استقبالهم القائد زياد النخالة.

وارتقى في معركة "ثأر الأحرار" التي قادتها الجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية، 33 شهيداً بينهم 6 قادة من "سرايا القدس، وأكثر من 100 إصابة بجراح مختلفة، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل والبنية التحتية