القائد زياد النخالة: أبلى مقاتلونا بلاءً حسناً في معركة "ثأر الأحرار" وفرضنا صيغة اتفاق قوية كتبناها حرفاً حرفاً

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة أن شعبنا في معركة "ثأر الأحرار" كان يقاتل بإرادته وإرادة أبنائه وإرادة كل القوى مجتمعة.

وقال القائد النخالة في حديث له خلال مجلس تبريكات بشهداء معركة (ثأر الأحرار) في بيروت: " كان القتال على جبهتين، الجبهة الميدانية والجبهة السياسية، وقد أبلى مقاتلونا بلاءً حسناً على الجبهتين، وفرضنا صيغة اتفاق قوية".

ولفت القائد النخالة الى أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه (غير مسبوق).

وتابع القائد زياد النخالة قائلاً: "أتعلمون كيف حصلنا هذه الصيغة؟. نحن من كتبنا هذه الصيغة حرفاً حرفاً".

و أشار الأمين العام الى أنه في هذه المعركة ارتقى هؤلاء الأبطال شهداء بعد مسيرة حافلة امتدت عشرات السنوات.

وتابع يقول: "في المعركة العسكرية أبلى مقاتلونا وقادتهم بلاءً حسنًا ومثلوا الشعب الفلسطيني أفضل تمثيل".

وأكد الأمين العام أن دم الشهداء هو الذي فرض هذه المعادلة القوية التي فرضناها، وحقق هذا الإنجاز، مشيراً الى أن وحدتنا هي الضمانة الأساسية للاستمرار في طريق التحرير.

ووجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة الشكر لقيادات القوى والفصائل قائلاً: "أشكر قدومكم، وعظم الله أجوركم، وإن شاء الله من نصر إلى نصر".