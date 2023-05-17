تحذيرات من بدائل السكر!

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الاستمرار في استخدام بدائل السكر لمدة طويلة قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة أو يتسبب في وفاة الأشخاص، مؤكدة أنها لا توصي بالمُحليات الصناعية لإنقاص الوزن، أو تقليل مخاطر الإصابة بأمراض غير معدية.

وأوضحت المنظمة، أن المراجعة المنهجية للأدلة المتاحة أشارت إلى أن استخدام مواد التحلية الصناعية "لا يمنح أي فائدة طويلة الأجل في تقليل دهون الجسم لدى البالغين أو الأطفال"، لافتة إلى أن الاستخدام المستمر يمكن أن يتسبب في أزمة قلبية أو سكتة دماغية للشخص.

وقالت مديرة التغذية وسلامة الأطعمة في منظمة الصحة العالمية، فرانسيسكو برانكا: "إن من يريد التحكم في الوزن، عليه التفكير في طرق أخرى لتقليل تناول السكريات، مثل تناول الطعام الذي يحتوي على السكريات الطبيعية، كالفاكهة، أو الأطعمة والمشروبات غير المحلاة".

وأكدت أن بدائل السكر ليس لها قيمة غذائية و"يجب على الناس التقليل منها لتحسين صحتهم".

ونبهت المراجعة إلى احتمالية أن يكون هناك "تأثيرات غير مرغوب فيها محتملة" للاستخدام طويل الأمد لبدائل السكر، مثل زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي سياق آخر، كشف باحثون عن أحد العوامل المسببة لمرض السكري من النوع الثاني، والذي يشكل نحو 95 بالمئة من حالات الإصابة حول العالم، بحسب موقع "ساينس أليرت".

ووجد الباحثون أن النظام الغذائي السيئ هو السبب الأساسي للإصابة بهذا النوع من السكري، اعتمادا على تحليل بيانات من 184 دولة جمعت خلال الفترة 1990- 2018.

ويعتبر السكري من النوع الثاني داء يؤثر على الطريقة التي يتبعها الجسم "في تنظيم حركة الغلوكوز واستخدامه لتزويد جسمك في الطاقة، وباختلاطه بكمية كبيرة في الدم، يؤدي إلى مستويات مرتفعة تدفع بحدوث اضطرابات في الدورة الدموية والجهاز العصبي والمناعي"، بحسب موقع "مايو كلينك".