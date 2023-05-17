خلال محاولة التصدي لاقتحام قبر يوسف...إصابات ومواجهات واشتباكات واسعة في نابلس

أصيب عدة مواطنين برصاص الاحتلال، خلال مواجهات واشتباكات واسعة شهدتها المنطقة الشرقية من نابلس خلال محاولة المواطنين التصدي لاقتحام المستوطنين من اقتحام مقام يوسف بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية أن شاباً أصيب بالرصاص الحي في الظهر، كما وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل بالرصاص المعدني، وأصيب شاب بقنبلة غاز مباشرة في يده، والعشرات بحالات اختناق، بينهم طاقم اسعاف الهلال الأحمر الذي تم استهدافه من قبل قوات الاحتلال خلال ذلك.

وإصابة شاب بالرصاص الحي بمنطقة الظهر خلال المواجهات المندلعة في المنطقة الشرقية بنابلس، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا.

واستهدف جنود الاحتلال منزلا في منطقة عسكر البلد المجاورة لمقام يوسف، بقنابل الغاز ما أسفر عن إصابة عدة مواطنين بالاختناق، وتم نقل اثنين إلى المستشفى للعلاج.

هذا واشتعلت النيران في سطح بناية بشارع عمان، القريب من مقام يوسف إثر إطلاق قوات الاحتلال النار بكثافة في المنطقة.

ويشار إلى قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية المنطقة الشرقية من نابلس وانتشرت في محيط مقام يوسف لتمكين المستوطنين من اقتحامه ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة، ألقيت خلالها زجاجات وأطلق مقاومون الرصاص كما وفجروا عبوات ناسفة محلية الصنع خلال تصديهم لقوات الاحتلال.

هذا وأغلقت قوات الاحتلال فور اقتحامها المدينة شارع عمان بالأتربة أثناء ذلك، فيما فجر المقاومون عبوة ناسفة محلية الصنع بجوار الساتر الذي أقامه الجنود في المكان وفقا لما أظهرته مقاطع مصورة تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.