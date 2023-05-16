سرايا القدس - كتيبة نابلس تستهدف آليات الاحتلال بشكل مباشر

أعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس اليوم الثلاثاء 16/5/2023، عن تمكن مجاهديها من استهداف قوات وآليات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت المنطقة بشكل مباشر.

وقالت سرايا القدس في تصريح مقتضب :" تمكن مجاهدونا الأبطال يستهدفون بصليات مكثفة من الرصاص قوات وآليات الاحتلال على شارع عمان بشكل مباشر"

واقتحمت قوات الاحتلال، المنطقة الشرقية بنابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافتين اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس، وسط اندلاع مواجهات بالقرب من مفرق الغاوي وشارع عمان في المنطقة.