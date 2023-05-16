نصرة للمقاومة ووفاءً للشهداء..

حركة الجهاد الإسلامي و"سرايا القدس" تدعو المواطنين للمشاركة في مهرجان "ثأر الأحرار" يوم الجمعة بغزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:33 م
16 مايو 2023
ثأر الاحرار.jpg
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دعت حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس، اليوم الثلاثاء 16-5-2023، المواطنين وجماهير المقاومة للمشاركة في المهرجان الذي ستقيمه بعنوان "ثأر الأحرار" يوم الجمعة القادم في مدينة غزة، نصرة للمقاومة ووفاءً للشهداء.

وأضافت الحركة في تصريح مقتضب: " يا شعب المقاومة وحاضنتها وحملة لواءِها، أنتم على موعد مع المهرجان الوطني الكبير "ثأر الأحرار"، يوم الجمعة 19 مايو 2023 ، بعد صلاة العصر مباشرة ، على أرض الكتيبة بمدينة غزة". 

وإليكم نص البيان:

وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر "
يا شعب المقاومة وحاضنتها وحملة لواءِها.. 
أنتم على موعد مع المهرجان الوطني الكبير : 
ثأر الأحرار 
وذلك يوم الجمعة 19 مايو 2023، بعد صلاة العصر مباشرة ، على أرض الكتيبة بمدينة غزة. 
مشاركتكم رسالة قوة ونصرة للمقاومين ووفاء للشهداء 

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، وذراعها العسكري سرايا القدس

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