حركة الجهاد الإسلامي و"سرايا القدس" تدعو المواطنين للمشاركة في مهرجان "ثأر الأحرار" يوم الجمعة بغزة

دعت حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس، اليوم الثلاثاء 16-5-2023، المواطنين وجماهير المقاومة للمشاركة في المهرجان الذي ستقيمه بعنوان "ثأر الأحرار" يوم الجمعة القادم في مدينة غزة، نصرة للمقاومة ووفاءً للشهداء.
وأضافت الحركة في تصريح مقتضب: " يا شعب المقاومة وحاضنتها وحملة لواءِها، أنتم على موعد مع المهرجان الوطني الكبير "ثأر الأحرار"، يوم الجمعة 19 مايو 2023 ، بعد صلاة العصر مباشرة ، على أرض الكتيبة بمدينة غزة".
وإليكم نص البيان:
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر "
يا شعب المقاومة وحاضنتها وحملة لواءِها..
أنتم على موعد مع المهرجان الوطني الكبير :
ثأر الأحرار
وذلك يوم الجمعة 19 مايو 2023، بعد صلاة العصر مباشرة ، على أرض الكتيبة بمدينة غزة.
مشاركتكم رسالة قوة ونصرة للمقاومين ووفاء للشهداء
حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، وذراعها العسكري سرايا القدس