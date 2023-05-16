تفاصيل الانفجار قرب موقع "كيسوفيم" شرقي دير البلح

كشفت وسائل اعلام عبرية صباح اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، عن تفاصيل الانفجار الذي سُمع قرب موقع "كيسوفيم" العسكري شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال موقع "حدشوت حموت" العبري: إن الانفجار عند السياح "الأمني" شرقي دير البلح ناتج عن تحييد صواريخ أطلقت خلال خلال معركة "ثأر الأحرار".

وسًمع دوي انفجار شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة صباح اليوم، بينما شُوهد تصاعد أعمدة الدخان بعد الانفجار داخل السياج "الأمني" قرب موقع "كيسوفيم"، قبل أن يوضح اعلام الاحتلال عن أسبابه.

الاعلام العبري: سماع دوي انفجار في موقع كيسوفيم العسكري شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

يتبع..