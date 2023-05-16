قتلى وإصابات بحادث إطلاق نار في "نيومكسيكو" الأمريكية

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وجُرح شرطيان في إطلاق نار وقع فجر اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، في بلدة بولاية نيومكسيكو الأميركية واستدعى إغلاقاً مؤقتاً لمدارسها.

وقال مسؤولون في بلدة فارمينغتون البالغ عدد سكانها 50 ألف نسمة والواقعة على بُعد نحو 320 كلم من عاصمة الولاية "سانتا في" إنّ المشتبه به "تمّ التصدّي له وقُتل في الموقع" ولم يعد هناك من خطر يتهدّد العامّة، ولم ترد على الفور أي تفاصيل حول المكان الذي شهد إطلاق النار أو كيفية حدوث الواقعة.

وجاء في منشور لشرطة فارمنيغتون على "فيسبوك": "هناك ضحايا مدنيون عدّة وثلاثة قتلى على الأقل".

واستجاب العديد من عناصر الشرطة لإطلاق النار وقد أصيب اثنان منهم خلال الواقعة وتم نقلهما إلى مستشفى للمعالجة وحالهما مستقرّة، ووفتح تحقيق لكشف الملابسات، ولم تعرف بعد هوية المشتبه به.

هذا وأغلقت مدارس البلدة مؤقّتاً، لكن في أولى ساعات بعد الظهر رُفعت أوامر الإغلاق، وأعلنت مدارس بلدية فارمينغتون أنّ "كلّ التلامذة والكوادر سالمون".

وشهدت الولايات المتحدة هذا العام أكثر من 215 عملية إطلاق نار جماعية، وفق منظمة "أرشيف العنف المسلّح".