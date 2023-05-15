وفد حكومي برئاسة الدعليس يعزّي بشهداء "ثأر الأحرار".. والقائد النخالة يشيد بجهود المؤسسات الحكومية

قدّم رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس على رأس وفد حكومي ضمّ وكلاء الوزارات، اليوم الاثنين15/5/2023م، واجب العزاء لذوي شهداء معركة "ثأر الأحرار" الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأشاد الدعليس، خلال تقديمه واجب العزاء، بتضحيات الشهداء وصبر ذويهم وأبناء شعبنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي البربري الغادر، مؤكّدًا على أنَّ عزيمة شعبنا قوية ولن تثنيها أو تضعفها جرائم الاحتلال وبطشه.

وفي أثناء تقديمه العزاء بالشهيد علي غالي، القائد في "سرايا القدس" في خان يونس، هاتف الدعليس الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة؛ مقدّمًا تعازيه بفقد هذه الثلة من قادة المقاومة، ومشددًا على أنَّ خسارتهم هي خسارة لشعبنا ومقاومته بكل مكوناتها وليست فقط لحركة الجهاد الإسلامي.

وأكّد رئيس متابعة العمل الحكومي على أنَّ المؤسسة الحكومية تَشرُف وتعتزُّ بدورها في حماية ظهر المقاومة وخدمة أبناء شعبنا.

من جهته، أشاد القائد النخالة بجهود الطواقم والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة خلال العدوان "الإسرائيلي" الذي استمر خمسة أيام.

وأكد على أنَّ الدور الذي أدَّته الحكومة في حفظ الجبهة الداخلية، وتسيير حياة المواطنين قد عزّز من قدرة المقاومة على الرد على جرائم المحتل، واصفًا إياها بـ"حكومة المقاومة".

وشنّ جيش الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة فجر يوم الثلاثاء الماضي استمرّ خمسة أيام؛ أسفر عن استشهاد 33 مواطنًا، 30% منهم من النساء والأطفال، وإصابة 190 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.