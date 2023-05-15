الاحتلال يعتقل شابا من طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين15/5/2023م، شابا من ضاحية شويكة، شمال طولكرم.

وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صلاح الدين عمار بدو (18 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه في حي النعالوة بالضاحية.

وبينت المصادر أن قوات الاحتلال اقتادت الشاب بدو إلى "جهة غير معلومة".

وتشن قوّات الاحتلال الصهيوني، بشكل يومي، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، في اطار سياساتها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، فضلاً عن تعتقل العشرات من الفلسطينيين في سجونها تحت "أمر اعتقال إداري" الذي يخالف كافة القوانين الدولية.