22% قيمة النمو في أرباح باديكو للرُبع الأول من العام الحالي

أفصحت باديكو عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للرُبع الأول من العام 2023، حيث أظهرت النتائج المالية نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 22% لتبلغ 8.3 مليون دولار مقارنة مع 6.8 مليون دولار لذات الفترة من العام 2022.

وارتفعت حصة السهم من الأرباح بنسبة 55%، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول بنسبة 23% و12% على التوالي، لتصل القيمة الدفترية للسهم إلى 1.87 دولار، علماً أن سهم الشركة تداول على بورصة فلسطين منذ مطلع هذا العام بين 1.32 إلى 1.42 دولار، ويُعزى استمرار هذا التحسن في المؤشرات المالية الأساسية للشركة إلى سياستها الاستثمارية في السنوات الأخيرة من تنويع وتوزيع الاستثمارات في مختلف القطاعات وتقنين النفقات التشغيلية.

ومن الجدير بالذكر، أن باديكو شركة مساهمة عامة تستثمر في العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث تمارس أعمالها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع العقاري، والقطاع المالي، والقطاع الصناعي والزراعي، والقطاع السياحي، وقطاع البنية التحتية والطاقة، وقطاع المدن الصناعية.