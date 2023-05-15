في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني

بقلم الأسيرة المجاهدة: ياسمين شعبان

سجن الدامون الصهيوني

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

لا أدري أأكتبها أم أكتب إليها.. اليها في الماضي أم في الحاضر أم في المستقبل.. أم أكتب لأحفظ كلماتي في طيات التاريخ.. في ذكرى النكبة في كل مخيمات اللجوء في كل فلسطين في مدنها وقراها وشوارعها وأزقتها ووديانها وجبالها في كل شبر بأرض الوطن.. في هذا اليوم تصدع مآذن الجوامع وتدق أجراس الكنائس لنقف دقيقة صمت..

لا أعلم إن كانت دقيقة أمل لمسيرة العودة لحق سلب منذ 75 عام أم دقيقة ألم لذكريات كانت في الماضي البعيد.. لحكاية شعب هُجَّر وأُبعد عن أرض زرعت فيه حب الوطن منذ الصغر.. في هذا اليوم من كل عام نحيي هذه الذكرى بوقفات بمظاهرات بتجمع عند نقاط التماس مع العدو بأناشيد جديدة بكلمات وكلمات نسترجع ما مر علينا من الزمن من تهجير وقتل وقهر؛ لنسترجع ملامح الوجوه التي ختمت عليها كل ملاحم النكبة بكل تفاصيلها..

لكن هذا العام سنحييه بالدم سنحييه بالنصر أو الشهادة.. من زنازين التحدي والصمود نجدد العهد والوعد بأن لا ننحني ونقسم على أن نسترجع كل ما أخذ منا كل شبر من أرضنا.. نعلم جيدًا أننا في الأسر وكل عيون العالم ترانا عاجزين لا حول لنا ولا قوة، عذرًا منكم فأنتم مخطئين فنحن من وطن يصنع الأمل والمستحيل ويفخر ويهز منظومة أمن من لا أمن لهم فنرسم من دماء شهدائنا علم الحرية فنحن وطن يأبى أن يرضخ ليكون كل الأوطان.. إلى من رووا أرضنا بدمائهم فدمائكم دين في رقابنا فنحن على الدرب سائرين حتى حريتنا.. إلى وطننا الغالي، إلى كل أبناء شعبنا في فلسطين والشتات..

إلى كل الفلسطينيين في كل بقاع الأرض.. لا نريد عامًا آخر وذكرى أخرى لنعد عدد السنين.. نريد حرية كاملة دون مساومة حرية شعب يريد الحياة يريد أرضه بكل ما فيها.. من الضفة للقدس للداخل المحتل لغزة لكل شبر فيها نريد أن يرجعوا كل من في الشتات والمخيمات لأرضهم وبيوتهم ليرجع مفتاح العودة لبابه، ليغلق الحكاية وينهيها ليكون شعب يختار كيف يكون..

دمتم بحرية