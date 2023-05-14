بالصور شهداء معركة "ثأر الأحرار"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:44 م
14 مايو 2023
قادة سرايا القدس.png
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شهداء معركة "ثأر الأحرار"

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