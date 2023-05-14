مسيرة حاشدة في اليمن : المقاومة الفلسطينية خاضت مواجهة مع عدو لا يفهم إلا لغة القوة

تحت شعار "ثأر الأحرار" تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما للمقاومة في وجه العدو الصهيوني، خرجت مسيرة جماهيرية اليوم في محافظة صعدة، باركت "كل خطوة عسكرية تُقدمُ عليها حركات المقاومة الفلسطينية في مواجهة عدو لا يفهم غير لغة القوة"، وادانت بشدة الصمت العربي والدولي واعتبرت "أمريكا شريكا أساسيا لإسرائيل بالعدوان على غزة".

خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة، صباح اليوم الأحد، في محافظة صعدة تحت شعار "ثأر الأحرار" تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ودعما للمقاومة الفلسطينية في وجه العدو الصهيوني.

وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية والأعلام الفلسطينية، وشعارات الحرية، ورددوا هتافات منددة بالعدوان الصهيوني على غزة، والمؤكدة على وقوف ومناصرة اليمن للشعب الفلسطيني في وجه العدو الصهيوني.

وألقى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي كلمة خلال المسيرة أكد فيها وقوف اليمن مع رجال غزة الذين وقفوا في وجه العدو الصهيوني الذي يرتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وفي ختام مسيرة ثأر الأحرار في صعدة، صدر بيان عنها حيا صمود الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة وفاء لدماء الشهداء ضد العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، مثمنا "لحركات المقاومة وحدة الصف في وجه العدو المتغطرس، مقدرا تضحياتهم الكبيرة."

وبارك البيان "عملية ثأر الأحرار التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وفاء لدماء الشهداء وردعا للعدو ودفاعا عن النفس والأرض والمقدسات"، مباركا "كل خطوة عسكرية تقدم عليها المقاومة في مواجهة عدو لا يفهم إلا لغة القوة."

وأدان الصمت الدولي معتبرا أمريكا شريكا أساسيا لـ"إسرائيل" في العدوان على غزة، مستنكرا حالة النظام العربي الرسمي البائس والمخزي، شاجبا ما آل إليه وضع الجامعة العربية التي لم تعد تمثل الشعوب العربية التواقة لمواجهة "إسرائيل" ونصرة فلسطين.

وجدد التأكيد على "وفاء الشعب اليمني لفلسطين ودعمه للشعب الفلسطيني، وحضورنا في أي مرحلة من مراحل الصراع للمشاركة الفعلية والمباشرة كواجب ديني وأخلاقي تجاه قضيتنا المقدسة."

ودعت مسيرة صعدة "الشعوب العربية والإسلامية لأن تتحمل مسؤوليتها وتتحرك بكل قوة لدعم ونصرة فلسطين والقدس، الذي يخوض معركة الكرامة عن كل الأمة، منوه بانتصار المقاومة في معركة "ثأر الأحرار" في وجه العدو الصهيوني الذي لم يتمكن من ترميم قوة الردع بل تتأكل أكثر وأكثر."