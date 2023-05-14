زلزال يضرب غربي إيران

وقع زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر الليلة الماضية في محافظة كرمانشاه غربي إيران.

ووفق محمد حيدري، حاكم مدينة قصر شيرين غربي إيران، فإن الزلزال الذي وقع في وقت سابق من مساء السبت، لم يخلف أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات.

ووقع الزلزال عند الساعة الخامسة و48 دقيقة مساء السبت، وفي عمق 10 كم عن سطح الأرض، فيما حدد مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.5 والطول الشرقي 45.5 درجة.

وشهدت إيران أعنف زلزال دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.