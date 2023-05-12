القائد النخالة: مستمرون في التصدي للعدوان حتى يقبل العدو بشروطنا

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، أن المقاومة في الميدان بحالة ممتازة وتواصل التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة حتى تتوقف الاعتداءات ويقبل العدو بالشروط الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين القائد النخالة وبين وزير الخارجية الإيراني الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلاله آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين والاعتداء الوحشي للعدو الصهيوني على قطاع غزة.

وأدان عبد اللهيان بشدة هذا العدوان والاغتيالات المستهدفة لقادة حركة الجهاد الإسلامي واستهداف الأحياء السكنية وقتل الأبرياء الفلسطينيين، خاصة النساء والأطفال، والانتهاك الواضح لحقوق الإنسان من قبل هذا النظام الزائف.

وأشاد عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي بالمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة ضد هذه الاعتداءات.

و نقل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تحياته الحارة إلى إيران حكومة وشعبا وقيادة.