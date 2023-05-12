مسؤول "إسرائيلي" كبير : سيكون هناك رد فعل كبير جدًا

أعلن مسؤول "اسرائيلي" رفيع نقلاً عن القناة 13 العبرية انه بعد إطلاق الصواريخ نحو جبال القدس فقد تم إيقاف محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة ، متوقعاً بأن يكون هناك رد إسرائيلي كبير.

وقالت صحيفة يديعوت بان "إسرائيل" أوقفت مفاوضات وقف إطلاق النار وسيكون هنالك رد عنيف.

ويشار الى أن المقاومة الفلسطينية فاجأت الاحتلال بعد توقف لـ13 ساعة بإطلاق صواريخ صوب القدس وجبالها والبلدات المحيطة لها لأول مرة منذ بداية الجولة في رسالة واضحة من للاحتلال بأن غزة ليست بمعزل عن القدس وخاصة في ظل الاستعدادات لمسيرة الاعلام في القدس يوم الخميس القادم ، وفقا لتصريحات الجهاد الاسلامي .