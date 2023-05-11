قيادي بالجبهة الشعبية:رد المقاومة الفلسطينية الموحّد هو أبلغ من كل الرسائل والتصريحات

قال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبيّة هاني الثوابتة: إن رد المقاومة الفلسطينية الموحّد هو أبلغ من كل الرسائل والتصريحات، حيث استخدمت استراتيجية جديدة وهي الصمت التي كسرتها في ردها الأولي المزلزل بعد 36 ساعة.

وأضاف الثوابتة أنكل المدن الفلسطينية المحتلة تحت مرمى نيران المقاومة، ورد غرفة العمليات المشتركة للمقاومة فاجأ العدو الصهيوني، ولديها الكثير من المفاجآت.

وأشار إلى أن التكتيكات التي استخدمتها المقاومة تعكس حكمتها والوحدة الميدانية لأنّها على قناعة بأن الوحدة الميدانيّة في الإنجاز والانتصار على الاحتلال.