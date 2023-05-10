يديعوت : جيش الاحتلال يتخفى عن أنظار مقاومة غزة بالحاويات

أكدت صحيفة يديعوت صباح اليوم الأربعاء 10/5/2023 ، ان جيش الإحتلال يتخفى صباح اليوم بطرق مختلفة خشية رد المقاومة في غزة

وبينت يديعوت ان قوات الاحتلال تتخفى عن أنظار القطاع بمساعدة حاويات كبيرة ومحطة وقود ومطعم في غلاف غزة خوفا من نيران مضادة من قطاع غزة .

ويعيش الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثاني على التوالي حالة من الترقب ، والشلل التام لكافة بلدات الغلاف خشية من رد المقاومة التي لم ترد حتى اللحظة على الجريمة البشعة التي نفذها فجر الثلاثاء الماضي وأدت لاستشهاد 15 مواطناً بينهم 3 من ثلة قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي .