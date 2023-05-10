بالفيديو شهيدان وإصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية في جنين

استشهد، فجر الأربعاء، شابين وأصيب أخر برصاص قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات المتوغلة المعززة بالآليات العسكرية.

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بإرتقاء شهيدين وإصابة شاب بجراح خلال اقتحام قوات الاحتلال الحارة الغربية في البلدة.

واستهدف مقاومون، بوابل من الرصاص والعبوات الناسفة، الجيبات العسكرية "الإسرائيلية" ، حيث سمع دوي انفجارات في ارجاء قباطية.

وتداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور، يظهر توغل الآليات المصفحة للبلدة التي كانت تنادي بمكبرات الصوت بحظر التجول على المركبات.

وحاصرت القوات المتوغلة عدة منازل لمطاردين، كما ولم تسجل اي حالة اعتقال، لكنها عاثت خرابًا في ممتلكات بعض المنازل جراء اقتحامها، وفق المصادر.

وفي السياق، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، وبلدة طوباس، وطولكرم، وسط اندلاع مواجهات.