د. الهندي: "إسرائيل" تركز على حركة الجهاد الإسلامي ولديها رغبة في الاستفراد بها

أكد الدكتور محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي وعضو مكتبها السياسي، اليوم الثلاثاء 9/5/2023، أن "إسرائيل" تركز على حركة الجهاد ولديها رغبة في الاستفراد بها، مُشدداً على أن الرد على العدوان الصهيوني سيكون موحداً، وكل التهديدات الصهيونية فارغة لا قيمة لها.

واغتالت "إسرائيل" فجر اليوم ثلاثة من قادة سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد في عدوان متواصل على أبناء شعبنا أدى لارتقاء 15 شهيداً بينهم نساء وأطفال.

وشدد الدكتور الهندي على أن "إسرائيل" تعيش حالياً حرب أعصاب لا تتحملها فهناك شلل في حياة "الاسرائيليين"، وصلت لـ "تل أبيب"، بالإضافة للبقاء قرب الملاجئ وإجلاء السكان، مؤكداً أن المقاومة تراقب ما يجري على الأرض، وهي من تحدد وقت وشكل الحرب.

وبين أن الرد على العدوان سيأتي، ولا قيمة لأي اتصالات والأمر متروك للقادة في غرفة العمليات المشتركة.

وبشأن استفراد الاحتلال بالجهاد وتهديد حماس بعدم الدخول في المعركة، قال الدكتور الهندي :" الجهاد وقف منفرداً ليرد العدوان على السرايا في وقت سابق عندما اغتال تيسير الجعبري وخالد منصور، ومستعد أن يقف أمام إسرائيل"، مشيراً الى أنه كان هناك تعاون مع حماس.

وشدد الهندي على أن الرد سيكون موحداً، مؤكداً بأن كل التهديدات فارغة وليس لها قيمة.

ولفت د. الهندي إلى أن كل الفصائل التي استشهد قادتها قويت فالضربات تقوي الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن "إسرائيل" لن ترمم الردع لا في الضفة ولا قطاع غزة، ولن تمس الوحدة الفلسطينية، ولن يجدي نفعا استفرادها بالجهاد.

وأوضح د. الهندي، أن "إسرائيل" لديها غطرسة القوة، وتحاول تصدير أزماتها بقتل الأبرياء، وعملت خدعة كبيرة باغتيال هؤلاء القادة، قائلاً:" خسرنا قادة لديها خبرة كبيرة، لكن جميعهم تحولوا لرموز وطنية كبيرة".

ونفى د. الهندي، أن يكون قادة الجهاد المغتالين كانوا يعدون أنفسهم للسفر لمصر، قائلاً:" ليس صحيحاً معلومات خاطئة وكان وفد من القيادة السياسية للحركة هو من يستعد للسفر لمصر ومن ثم جولة خارجية ولكن هؤلاء القادة العسكريين ليس لهم علاقة بالسفر".

وأشار إلى أن الاحتلال يعرف أنه سيفشل في استهداف قادة سرايا القدس في عملية عسكرية، لذا لجأ لاغتيالهم مع عوائلهم.