الاعلام العبري: زيادة طلب المستوطنين لجلسات الدعم النفسي

ارتفع عدد "الإسرائيليين" الذين طالبوا بتلقي دعم نفسي على خلفية مخاوف من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، ردا على اغتيال 3 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".

جاء ذلك، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مديرة جمعية "ناتال" الإسرائيلية للدعم النفسي، الخاصة بتقديم الدعم والمساعدة النفسية لـ"قتلى الحرب في إسرائيل".

وقالت الجمعية: "هناك زيادة بنسبة 290% في عدد المكالمات، على خلفية عملية (الدرع والسهم) وهجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية".

واستشهد فجر اليوم الثلاثاء، 13 مواطنًا بينهم ثلاثة من قيادات سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بعد استهداف عدة منازل في غزة ورفح جنوب قطاع غزة.

ووفق وزارة الصحة، فقد أعلنت عن ارتقاء 13 شهيداً بينهم 6 نساء و4 أطفال وأصيب أكثر من 20 جريحاً في قصف صهيوني استهدف منازل المواطنين في قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نعت ثلاثة من قادتها العسكريين في قطاع غزة وزوجاتهم المجاهدات وعدداً من أبنائهم؛ الذين ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر اليوم.