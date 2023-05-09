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الجبل الأشم والأيقونة الجهادية الفريدة .. الشهيد القائد خليل البهتيني
04:19 م 09 مايو 2023
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القيادي طارق عز الدين يرتقي شهيدًا بعد رحلة طويلة من الجهاد والمقاومة
09 مايو 2023
بنك أهداف الاحتلال .. الشهيد الطفل علي طارق عز الدين، والشهيدة الطفلة هاجر خليل البهتيني
09 مايو 2023
أسرى حركة الجهاد الإسلامي .. تحت مقصلة إدارة سجون الاحتلال
06 مايو 2023
أبرز عمليات شهداء مخيم نور شمس بطولكرم
06 مايو 2023
أبرز الإضرابات التي خاضها الشهيد الشيخ خضر عدنان
02 مايو 2023
من وصية الشهيد الشيخ خضر عدنان
02 مايو 2023
يوم العمال في فلسطين.. لقمة عيش مغمسة بالدم
01 مايو 2023
الشيخ خضر عدنان تاريخ من الصمود والمواجهة
29 ابريل 2023
انفوجرافيك | باب الرحمة يتصدر المشهد
25 ابريل 2023
نصائح طبية للنظام الغذائي في عيد الفطر
19 ابريل 2023
عشية يوم الأسير الفلسطيني .. واقع وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال
16 ابريل 2023
في يوم القدس العالمي.. ستبقى القدس قبلة الجهاد والمقاومة
13 ابريل 2023
الذكرى السنوية لاستشهاد القائد محمود طوالبة .. مسيرة بطولة وجهاد
08 ابريل 2023
الفلسطينيون بالأرقام وفق مركز الإحصاء الفلسطيني
01 ابريل 2023
صور لعدد من قادة الحركة الاسيرة الذي شرعوا بالإضراب عن الطعام اليوم
21 مارس 2023
الأمهات الأسيرات في سجون الاحتلال
21 مارس 2023
يوم الجريح الفلسطيني.. مئات الآلاف من الجرحى ومعركة النضال مستمرة
13 مارس 2023
ارتفاع عدد شهداء فلسطين منذ بداية 2023 - فلسطين اليوم
10 مارس 2023
في يوم المرأة العالمي .. 29 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال
08 مارس 2023
باسل الأعرج.. المثقف المشتبك الشهيد
06 مارس 2023
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