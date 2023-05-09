"المنظمات الأهلية" تستنكر العدوان "الاسرائيلي" على غزة وتطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته

استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة، اليوم الثلاثاء9/5/2023م، العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة عشر مواطناً معظمهم من الأطفال والنساء، والدمار الكبير الذي لحق بالبيوت والمؤسسات.

وأكدت الشبكة في بيان لها، على أن هذا العدوان الجديد الذي ارتكبته حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" اليمينية المتطرفة هو استمرار لنهجها في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان في مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى أن هذا العدوان "الإسرائيلي" يترافق مع تدهور كبير في الأوضاع الانسانية والاقتصادية والاجتماعية جراء استمرار الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ستة عشر عاماً وسلسلة الاعتداءات الاسرائيلية.

وشددت الشبكة على ضرورة الوحدة الفلسطينية، بما يعزز من صمود شعبنا في مواجهة هذا العدوان "الإسرائيلي" المتجدد، مطالبة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال والعمل الجاد والعاجل من أجل وقفها وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وتوفير مقومات صموده.

كما طالبت الشبكة بمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على انتهاكاته المتواصلة والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين.