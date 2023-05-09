بالفيديو أبو حمزة: سرايا القدس والمقاومة ستكون عند التزامها أمام الشهداء

أبو حمزة: سرايا القدس والمقاومة ستكون عند التزامها أمام الشهداء

أكد أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس اليوم الثلاثاء 9/5/2023 ، أن سرايا القدس والمقاومة سنكون عند التزامها أمام الشهداء، وستواجه العدوان بكل ثبات وصبر ، مشدداً على أن القائد سيخلفه ألف قائد، وسيحمل اللواء فرسان جدد يواصلون الدرب على طريق إحدى الحسنيين.

وبين أبو حمزة أن هذه المجازر التي يرتكبها جيش الإرهاب الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء في بيوتهم، ستزيد شعبنا الباسل تمسكاً بالمقاومة حتى تحرير فلسطين.

ودعا جماهير شعبنا إلى الصبر والصمود، والالتفاف حول المقاومة كخيار إستراتيجي لردع المحتل وصد العدوان على طريق التحرير والكرامة، وقال" فاحتسبوا آلامكم وجراحكم عند الله؛ فالصبر طليعة النصر".

وأوضح ان سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نزف إلى العلا ثلة مقدامة من قادتنا وقادة أمتنا وشعبنا ومقاومتنا ارتقوا خلال عملية اغتيال جبانة فجر اليوم وهم:

- الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس

- الشهيد القائد الكبير/ خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس

- الشهيد القائد الكبير/ طارق إبراهيم عز الدين - أحد قادة العمل العسكري في سرايا القدس في الضفة المحتلة

فيما يلي كلمة الناطق بأسم السرايا كاملة :

بسم الله الرحمن الرحيم

"ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون"

الحمد لله رب العالمين، القاهر بالرعب أوكار المعتدين، والناصر بالحق قوافل المجاهدين، والصلاة والسلام على قائد الركب المقدس أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه ثم أما بعد...

يا جماهير شعبنا الصامد المقاوم...

يا عشاق المقاومة وأنصارها في كل مكان...

تحية المجاهدين الصامدين الصابرين...

كعادته الدموية، ارتكب العدو فجر اليوم بكل صلفٍ وحماقة جريمةً جديدة بحق شعبنا وقادتنا ومجاهدينا، في مجازر مروعة ومتفرقة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وجرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق المدنيين، ظاناً وواهماً أن هذه الدماء ستكون جسراً للعبور وطوقاً للنجاة.

إننا في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نزف إلى العلا ثلة مقدامة من قادتنا وقادة أمتنا وشعبنا ومقاومتنا ارتقوا خلال عملية اغتيال جبانة فجر اليوم وهم:

- الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس

- الشهيد القائد الكبير/ خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس

- الشهيد القائد الكبير/ طارق إبراهيم عز الدين - أحد قادة العمل العسكري في سرايا القدس في الضفة المحتلة

إننا ونحن نزف شهداءنا القادة العظام الذين ذاق العدو وقادته وجنرالاته بأسهم الشديد عبر عشرات السنوات، ومعهم كوكبة طاهرة من زوجاتهم وأبنائهم وأبناء شعبنا المجاهد البطل، نؤكد أن هذه الجريمة الآثمة لن تزيدنا إلا إيماناً بالله وتسليماً بقضائه، وإصراراً على مواصلة الخط الذي سلكه الشهداء. هذا الطريق الذي لن تكون نهايته إلا الهزيمة المؤكدة للعدو وقادة أركانه، وسيكون وعد الله لنا بالنصر والتمكين إن شاء الله.

يا جماهير شعبنا الصابر والمرابط،، إننا أمام هذا العدوان البربري الظالم نؤكد في سرايا القدس والمقاومة على ما يلي:

اولا/ ندعو جماهير شعبنا إلى الصبر والصمود، والالتفاف حول المقاومة كخيار إستراتيجي لردع المحتل وصد العدوان على طريق التحرير والكرامة، فاحتسبوا آلامكم وجراحكم عند الله؛ فالصبر طليعة النصر.

ثانيا/ إن هذه المجازر التي يرتكبها جيش الإرهاب الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء في بيوتهم، ستزيد شعبنا الباسل تمسكاً بالمقاومة حتى تحرير فلسطين.

ثالثا/ نؤكد أننا في سرايا القدس والمقاومة سنكون عند التزامنا أمام الشهداء، وسنواجه العدوان بكل ثبات وصبر إن شاء الله.

سيخلف القائد ألف قائد، وسيحمل اللواء فرسان جدد يواصلون الدرب على طريق إحدى الحسنيين

"وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ"

والسلام عليكم ورحمة الله

سرايا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي

الثلاثاء 9 مايو 2023م

الموافق 19 شوال 1444هـ