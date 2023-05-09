هنية: اغتيال القادة لن يجلب الأمن للاحتلال والمقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلمه

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء 9/5/2023، أن اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل المزيد من المقاومة.

وشدد هنية، في تصريح صحفي، على أن العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته، وأن المقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر.

وأكد أن العدوان يستهدف كل شعبنا والمقاومة موحدة في مواجهته.

واغتالت "إسرائيل" فجر اليوم ثلاثة من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، هم الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، الشهيد القائد الكبير/ خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، الشهيد القائد الكبير/ طارق محمد عزالدين - أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.