الهيئة العامة لباديكو تعقد اجتماعها السنوي الـ 28

الهيئة العامة لباديكو تعقد اجتماعها السنوي الـ عقدت الهيئة العامة لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو)، اجتماعها السنوي الثامن والعشرين بمشاركة مساهمين يحملون أسهما بالأصالة والوكالة بنسبة 78.9% من رأس مال الشركة.

وتخلل الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة، حيث يتكون المجلس الجديد من شخصيات وجهات اعتبارية شملت السيد صبيح المصري والسيد بشار مصري، وشركة مسار العالمية للاستثمار، والبنك العربي، وبنك القاهرة عمان، وشركة الاتصالات الفلسطينية، وشركة الميسرة، وشركة النواة لإدارة الاستثمارات، وشركة صندوق سراج 1، وشركة فلسطين لنقل التكنولوجيا، وشركة روان للاستثمارات الدولية.

وعرض رئيس مجلس الإدارة بشار مصري خلال الاجتماع تقرير المجلس عن العام 2022، مسلطاً الضوء على أهم الإنجازات والنجاحات التي حققتها الشركة.

وتم بحث جميع المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، حيث صادقت الهيئة العامة على التقرير الإداري والبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2022، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب شركة إرنست ويونغ مدققاً للسنة المالية 2023.

وقال مصري خلال الاجتماع: "لقد شهدت أعمال باديكو وشركاتها التابعة والحليفة واستثماراتها المختلفة تطورات وإنجازات ملفتة في مختلف القطاعات، لتستمر بحصد جهود السنوات الماضية التي ركزت فيها على إعادة هيكلة بعض الاستثمارات والشركات التابعة والحليفة".

وأضاف "نسعى في باديكو واستكمالاً لمسيرة حافلةٍ من العمل والعطاء نحو تحقيق المزيد من النجاحات وتثبيت تميزنا في القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مختلف محافظات فلسطين، إيماناً منا بضرورة بذل كل ما يمكن لإحداث نهضة حقيقية تساهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني".

وفيما يتعلق بالأداء المالي، فقد حققت باديكو نمواً ملموساً في العام 2022، حيث ارتفع الربح العائد لمساهمي الشركة من 21.1 مليون دولار إلى 24.9 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 18%، كما شهد سهم باديكو نشاطاً ملحوظاً خلال العام ليحصد المرتبة الأولى في بورصة فلسطين من حيث حجم وقيمة التداول وعدد الصفقات المنفذة.

وفي رده على تساؤلات بعض المساهمين حول عدم توزيع أرباح، قال مصري: "تأسست باديكو لتقود الاستثمارات التنموية طويلة الأمد في فلسطين، وهذا يتطلب أن تحافظ الشركة على مركز مالي متين وتدفقات نقدية كافية تمكنها من تحقيق أهدافها الاستثمارية في ضوء التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني"، مشيراً إلى أن توجه مجلس الإدارة في السنوات الماضية كان يقتضي التركيز على تعزيز الاستثمارات وزيادة أرباح الشركة، وهو الأمر الذي نجحت فيه باديكو من خلال ثبات وارتفاع أرباحها، وصولاً لتوزيع أرباح مستدامة على المساهمين في المستقبل.

وعلى صعيد التطورات الرئيسية التي شهدتها باديكو خلال العام 2022، قال مصري: "كان العام 2022 حافلاً بالإنجازات والنجاحات في كل القطاعات التي تنشط وتستثمر بها الشركة، بدايةً من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري الذي شهد النشاط الأكبر خلال العام 2022، والقطاع المالي، وصولاً إلى القطاع الصناعي والزراعي، والقطاع السياحي، وقطاع البنية التحتية والطاقة، وقطاع المدن الصناعية.

كما أشار إلى أن قرار باديكو بتعيين عبد الله صابات رئيساً تنفيذياً جديداً لها مؤخراً جاء ليرسم ملامح المرحلة القادمة، ومنسجماً مع استراتيجية الشركة القائمة على الاستثمار بالكفاءات والقيادات الفلسطينية المؤهلة والقادرة على إحداث المزيد من التطور والنمو فيها.

وأكد مصري على أن متانة الشركة واستقرارها الاقتصادي ينبعان من سلامة التوجهات والسياسات الحكيمة التي يقرها ويقودها مجلس الإدارة منذ سنوات عديدة بدعم وثقة المساهمين والمتمثلة في ضبط وترشيد النفقات وزيادة كفاءة عمليات التشغيل والإنتاج، بهدف تمتين المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية، وتثبيت موقعها في طليعة الشركات الاستثمارية الرائدة.

ومن الجدير بالذكر أن باديكو شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة فلسطين، وهي شركة استثمارية قابضة بقاعدة مساهمين تصل إلى حوالي 7000 مساهم، وبرأس مال مكتتب يبلغ 250 مليون دولار، وتبلغ القيمة السوقية لاستثماراتها وشركاتها المُدرجة وغير المُدرجة حوالي 2 مليار دولار موزعة على قطاعات حيوية في مختلة محافظات فلسطين.