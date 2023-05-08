إدارة السجون تنقل ثلاثة قيادات من الشعبية من ريمون وعلى رأسهم الأمين العام أحمد سعدات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:18 ص
08 مايو 2023
سعدات
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نقلت إدارة سجون الاحتلال صباح اليوم، ثلاثة قيادات من أسرى الجبهة الشعبية في سجن (ريمون) وعلى رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والقائد الأسير عاهد ابو غلمي، والقائد الأسير وليد حناتشة، دون توفر تفاصيل أخرى حتى اللحظة.

وبيّن نادي الأسير، أنّ عملية النقل جرت بعد عملية اقتحام واسعة لقسمين يقبع فيهما أسرى الجبهة الشعبية والأقسام هي (5، و7)، رافق ذلك عملية تفتيش واسعة.

وذكر نادي الأسير، أنّ عمليات الاقتحام تشكل أبرز السياسات الممنهجة التي تستخدمها إدارة السجون بحقّ الأسرى لفرض مزيد من الرقابة والسيطرة على الأسرى، وضرب أي حالة (استقرار) يعيشها الأسير.

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