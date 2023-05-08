بالأسماء.. حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حملة مداهمات واعتقالات فجر اليوم الاثنين 8 مايو 2023، لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً من المواطنين.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات كبيرة من الاحتلال مُعززة بآليات عسكرية شنت حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة المحتلة فجر اليوم، عرف من بين المعتقلين حتى اللحظة: -

1. عمار عبد الحكيم خلوف- برقين غرب جنين

2. المحرر أسيد أبو بكر- يعبد جنوب جنين

3. كرم شهوان- حبلة جنوب قلقيلية

4. صالح أبو حجلة- نابلس

5. أحمد عساكرة- بيت لحم

6. المحرر محمد البرغوثي- رام الله

7. عبد الرحمن قطش- رام الله

8. أحمد الطيراوي- مخيم الجلزون شمال رام الله

9. علاء سعيد نخلة- مخيم الجلزون