بالفيديو كتيبة نابلس تشتبك مع قوات الاحتلال بعد اقتحام عدة مناطق بالمدينة

اشتبك مقاومو سرايا القدس- كتيبة نابلس، مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحام عدة مناطق في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوة "إسرائيلية" خاصة، منطقة شارع عمان ومحيط مخيم بلاطة وقبر يوسف بعدد من الجيبات والآليات العسكرية، ما أدى إلى تصدي مقاومي كتيبة نابلس لها واندلاع اشتباكات مُسلحة، ما أجبرها على الانسحاب في نهاية المطاف.

وأطلق مقاومو كتيبة نابلس، صليات كثيفة من الرصاص صوب الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية بنابلس، فيما انتشرت قناصة الاحتلال في محيط مقام يوسف، ما أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار.

نص البلاغ العسكري لكتيبة نابلس كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس كتيبة نابلس

ينفذ مجاهدونا الابطال في هذه الاثناء استهدافات متواصلة لقوات الاحتلال الصهيوني في أكثر من محور في شارع عمان ومحيط مخيم بلاطة الصمود.

جهادنا مستمر حتى التحرير

وانه لجهاد نصر او استشهاد

سرايا القدس كتيبة نابلس