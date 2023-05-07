7 قتلى بحادث دهس في تكساس

قُتل سبعة أشخاص وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، عندما صدمتهم سيارة خارج مركز للمهاجرين.

وقال المتحدث باسم شرطة براونزفيل، مارتن ساندوفال، لمحطة تلفزة محلية:" إن السيارة صدمت عدة أشخاص كانوا ينتظرون في محطة للحافلات".

وأضاف المتحدث: "إنّ سبعة اشخاص قتلوا واعتُقل سائق السيارة، وهو يتلقى الرعاية الصحية".

وأشار ساندوفال إلى أنّه سيُحاكم بتهمة القيادة الخطرة، مع إمكان توجيه تهم أخرى إليه، موضحاً أنه سيحدّد إن كان ما جرى حادثاً عرضيا أم عملاً متعمّداً.

ولفت إلى أنّه وفق روايات الشهود، يبدو أنّه "فقد السيطرة على السيارة". وأضاف "سواء كان حادثاً أم متعمّداً، ما زال الأمر قيد التحقيق".

وتأتي هذه الأنباء في وقت تستعد السلطات الخميس لرفع الإجراء الصحي الذي يسمح بترحيل المهاجرين من دون تأخير.

وتجدر الإشار إلى أنه تخشى السلطات في الولايات المتحدة من ارتفاع عمليات الدخول غير الشرعي إليها، مع انتهاء صلاحية هذا الإجراء.