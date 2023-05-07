يوفنتوس يسعى لضم ماسون جرينوود الصيف القادم

يخطط مسئولو يوفنتوس الإيطالي لضم ماسون جرينوود جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ولم ينضم جرينوود إلى تدريبات مانشستر يونايتد الإنجليزي بفرمان من النادي حتي نهاية الموسم لحين الانتهاء من التحقيقات الداخلية، على الرغم من إسقاط كافة التهم الموجهة إليه بمحاولة الاغتصاب والاعتداء والسيطرة والسلوك القسري.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن إدارة يوفنتوس تواصلت مع مسؤولي مانشستر يونايتد من أجل التفاوض على ضم ماسون جرينوود جناح الشياطين الحمر في صيف 2023.

ويرتبط ماسون جرينوود بعقد مع مانشستر يونايتد ينتهي في يونيو 2025، لكن مستقبله غامض داخل أولد ترافورد، نظرًا لتواجد أكثر من لاعب في مركزه، وعلى رأسهم البرازيلي أنتوني وجادون سانشو وماركوس راشفورد وفاوت فيخهورست وأنتوني مارسيال وليخاندرو جارناتشو.

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي يوفنتوس يخططون للتوقيع مع جرينوود جناح مانشستر يونايتد فى صفقة إعارة طويلة الأمد.

وكشفت الصحيفة عن وجود اهتمام من جانب روما وميلان بضم ماسون جرينوود جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولم يشارك ماسون جرينوود في أي مباراة مع مانشستر يونايتد بكافة المسابقات خلال الموسم الجاري 2022-2023.