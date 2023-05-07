من هو "يوهانس برامز" االذي يحتفي به رسومات الشعار المبتكرة في جوجل

يحتفل محرك البحث الشهير غوغل اليوم الأحد 7-5-2023 بالمؤلف الموسيقي وعازف البيانو وقائد الأوركسترا الألماني يوهانس برامز، وذلك من خلال تغير الأيقونة الرئيسية للشركة، إذ يُعتبر «يوهانس» الضلع الثالث لأهم المؤلفين في مجال الموسيقى الكلاسيكية، ويحتل مكانة عالية مع «باخ» و"بيتهوڤن".

من هو يوهانس برامز

ويتساءل الكثير من مرتادي محرك غوغل عن معلومات حول عازف البيانو وقائد الأوركسترا برامز، وحول جنسيته وأعماله، وسر اهتمام محرك غوغل بشخصيته، ولذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه السطور ابرز المعلومات عن قائد الأوركسترا الشهير يوهانس، الذي يحظى برحلة فنية واهتمام عالمي كبير.

معلومات عن يوهانس

يوهانس برامز هو عازف بيانو ومؤلف موسيقى وقارئ اوركسترا الماني، وُلد في مدينة "هامبورج" بألمانيا في 7 يونيو1833 لعائلة فقيرة، والده كان عازف كونترباص بأوركسترا الأوبرا، لذا كان أول استاذ له، إذ تلقى "برامز" أول دروسه الموسيقية على يد أبيه، ثم تابع مع معلمين آخرين في العزف على البيانو بعد أن ظهرت موهبته في العزف.

رحلته الفنية

بدأ برامز عزف الموسيقى أمام الجمهور وهو في الـ 13 من عمره، فكان يتلقى دروس الموسيقى وأعمال باخ وبيتهوفن، إضافة إلى أعمال العازفين الماهرين المعاصرين بمن فيهم ثالثبرج وهيرز نهارًا، ويعزف في حانات المدينة ليلًا لمساعدة أسرته في زيادة دخلهم.

وتجول يوهانس برامز خلال حياته في رحلات فنية تنمية حافظته الموسيقية ومهاراته في العزف إذ أصبح في العشرين من عمره عازف البيانو المرافق لعازف الكمان المجرى الشهير في عصره، إدوارد ريمينيى E.Remenyi، ويعتبر انتقاله لسويسرا من أهم رحلات حياته، حيث أقام سنتين ووجد ناشرًا لمؤلفاته وطلبة عديدة له، ثم عاد لـ«فيينا» ليستقر فيها نهائيًا بعد أن قدم كثيرًا من أعماله وتوطد مركزه الموسيقي.

ألف «برامز» العديد من الألحان والأعمال الموسيقية، ومن بينها السيمفونيات والأوبرات والرباعيات الأوتارية والأعمال الموسيقية الكورالية، تشمل على أعمال للكورال والأصوات المنفردة والأوركسترا التي كتبها على أشعار وقصائد كل من شيللر وغوته، و4 سيمفونيات و2 كونشرتو للبيانو والأوركسترا.

بالإضافة إلى 190 أغنية، وسبعة مجلدات من الأغاني الشعبية الألمانية التي أعاد صياغتها. ولكن أكثر أعمال برامز شعبية وشهرة هي 21 رقصة مجرية، التي قام بتأليف بعضها وجمع البعض الآخر من التراث الشعبي المجري، وأشهر تلك الرقصات هي الرقصة الخامسة والرقصة الأولى والثانية، وقد استعملت تلك الرقصات في أفلام الكارتون وأفلام شارلي شابلن الصامتة.

"رابطة الحب" هي أشهر أعمال «برامز» الكورالية، تأليف الشاعر الألماني «فريدريش شيلر».

كما تأثر برامز بموسيقى باخ وموتسارت وبيتهوفن، وكان يحترمهم بشدة ويعتبر نفسه وريثًا للتقاليد الموسيقية الكلاسيكية، وهذا ما عرضه لاتهم بعض النقاد بأن أول سمفونية له كانت مجرد نسخة من السمفونية العاشرة لبيتهوفن، وذلك من خلال الصدى الموسيقي لألحان «بيتهوفن» الذي يلاحظه البعض في سمفونيات برامز.

الإيقاعات الشرقية

يعتبر يوهانس برامز من أوائل الموسيقيين الذين استخدموا الإيقاعات الشرقية في الموسيقى الكلاسيكية، واستخدم الإيقاع المصري والموسيقى التركية والمقامات الشرقية في بعض أعماله، مما جعل أعماله تتميز بطابع شرقي فريد من نوعها.

الجوائز التي حصدها «يوهانس برامز »

حصل «برامز» على العديد من الجوائز، من أهمها:

المواطن الفخري لهامبورغ.

وسام الاستحقاق للفنون والعلوم.

وسام النمساوي للعلوم والفنون.

الدكتوراة الفخرية من جامعة فروتسواف

الدكتوراة الفخرية من جامعة كامبريدج.

النيشان البافاري الماكسيميلياني للعلوم والفن.

وفاة يوهانس برامز

عانى «برامز» من مشاكل صحية عديدة طوال حياته، توفي برامز في 3 إبريل 1897 بعد صراع طويل مع مرض السرطان، واختلفت الآراء حول نوع السرطان الذي اصيبه، فهناك من يقول إنه توفي بسرطان البنكرياس، وهناك أقوال أخرى حول إصابته بسرطان الكبد.

وقام الملحن البريطاني هوبرت باري بتأليف كتاب التأبين الموسيقي «إليجي» لبرامز في نفس العام.