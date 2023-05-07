عطاف عليان تعلن الإضراب حتى تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان

أعلنت الأسيرة المحررة عطاف عليان خطوة الإضراب عن الطعام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة شمال الضفة الغربية المحتلة حتى تسليم جثمان خضر عدنان.

وقالت:"والله ما رح أقطع إضرابي حتى تسليم جثمانه ودفنه بجانب والده حسب وصيته".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لعليان في مقر الصليب، حيث جلست والى جوارها بعض مستلزماتها من فراش وأغطية.

وبحسب عليان:"إن لم نستطع الوقوف وقفة جادة في إضرابه على الأقل أن نضمن تنفيذ وصيته"، وتابعت:" أنا وحدي صحيح وهذا لا يهمني".

وعن سبب اختيارها مقر الصليب قال: لأنه الصليب يعتبر نفسه مؤسسة إنسانية فعليه أن يؤخذ مسؤولياته اتجاه شهداؤنا وأسرانا".

وبحسب عليان فإن الاحتلال يقوم بالتشريح للتجارة بأعضاء الشهداء، وتابعت: لا نريد تشريح شهداؤنا وانا اتحدث عن أبني خضر عدنان وكل شهداء البلاد.

ووجهت عليان رسائل الى الصليب الأحمر قائلة: أنت أخذت على عاتقك أن تقف أمام البلد المظلوم عليك تحمل هذه المسؤولية و أن تسلم جثامين أبنائنا.

الرسالة الثانية إلى رئيس السلطة محمود عباس قالت: "أنت مسؤول والمسؤولية تكليف بغض النظر عن معارضتنا أنت مسؤول، ونحن نريدك أن تكون قويا وداعما لقضايا شعبك وأن تسعى جاهدا وبقوة لتحرير أسرى".

وفي رسالتها لأهالي الضفة قال: نحن دائما نقول يا ضفة شدي الحيل، فنحن لدينا القوة لنقول ونفعل.

وأضافت: نطالب الفصائل للمساهمة للخروج من العزل الذي نعيشه وبدلا أن تكون تنظيم أنفسها والوقوف الموقف الصح.

وبحسب عليان فإن الاحتلال ظن أنه أسكت صوت خضر عدنان باغتياله، ولكنه لا يعلم أنه انتقل الى قلوب كل الأحرار.