خبير زراعي لـ"فلسطين اليوم": موسم سيء للعنب والزيتون وجيد للنخيل والمانجا والجوافة

كشف الخبير الزراعي المهندس نزار الوحيدي، اليوم الأحد 7 مايو 2023، عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة في فلسطين خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين على عقد أزهار النباتات وكميات انتاج الثمار.

وأوضح الخبير الزراعي م. الوحيدي في مقابلة خاصة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ النباتات نوعان، أحدهما يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة في شهر ديسمبر ويناير حتى تنعقد أزهارها وتتحول إلى الإثمار مثل اللوزيات بجميع أنواعها، والعنب على وجه التحديد.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الشتاء الماضي، أثر سلباً على بعض النباتات، إذ عمل على منع التحول الهرموني الذي يؤدي إلى انتاج الأزهار وعقدها، وبالتالي سينتج موسماً سيئاً لمحاصيل العنب والزيتون والتفاحيات واللوزيات.

واستدرك قائلاً: " لكن ارتفاع درجة الحرارة في ذات الفترة (خلال ديسمبر ويناير) خدم المحاصيل الاستوائية كالمانجا والجوافة والنخيل، إذ أنتجت أزهاراً كثيرة مما يعني أن الإنتاج سيكون وفيراً من تلك الثمار.

وأضاف: "عودة انخفاض درجة الحرارة في هذه الأوقات لا يؤثر ايجاباً على انتاج العنب والزيتون واللوزيات لأنها عقدت أزهارها في موسمها، أما في حال أنتجت أزهاراً جديدة في هذه الفترة فإنها لن تٌعقد وستتساقط عن الغصون"، منبهاً أن تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة قد يُسبب أمراضاً لثمار فطرية لثمار العنب.

وأولى أهل فلسطين اهتمامًا كبيرًا بزراعة العنب والزيتون منذ عهد الكنعانيين، إذ أصبحا يشكلان إرثًا حضاريًا وثقافيًا ورمزًا في تراث الشعب الفلسطيني.

اهتم الفلسطينيون بزراعة العنب والزيتون وتصنيع منتجاتهما؛ وتفنن البيت الفلسطيني بإنتاج العديد من منتجات العنب الغذائية، وأهمها: الدبس، والعنطبيخ، والزبيب، والملبن، أما الزيتون فينتج من الزيت والجفت للتدفئة.

ولا تزال يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في فلسطين على الرغم من انتصاف فصل الربيع، إذ توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ربيعياً لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائم جزئي إلى غائم وبارد نسبياً إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.