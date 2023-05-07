"التربية": تدمير مدرسة "التحدي 5" جريمة بحق التعليم

استنكرت وزارة التربية والتعليم، إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 7/5/2023، على تدمير مدرسة جب الذيب الأساسية المختلطة "التحدي 5" التابعة لمديرية تربية بيت لحم، ما تسبب في حرمان طلبتها من تلقي تعليمهم بشكل حر وآمن ومستقر أسوة بأطفال العالم.

وأوضح التربية في بيان صحفي، أن هذه الجريمة البشعة تندرج في إطار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق القطاع التعليمي، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية دون اكتراث بمنظومة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وطالبت المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية؛ بتحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، والعمل على فضحها وإثارتها في المحافل والميادين كافة، وتوفير الحماية والمناصرة لطلبتنا وللكوادر التربوية في ظل تصاعد هذه الانتهاكات.

وأكدت أنها ستقوم بتوفير كل ما يلزم لتقديم خدمة التعليم في كافة الأماكن والمناطق؛ تأكيدا على ضمان الحق في التعليم لجميع الطلبة، وتعزيز مقومات صمود وثبات أبناء شعبنا على أرضه.