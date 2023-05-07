بالفيديو بعد هدفه في شباك برينتفورد..صلاح يحقق رقم قياسي مع ليفربول

واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية مع ناديه ليفربول، عندما سجل هدف التقدم لـ"الريدز" في شباك برينتفورد 1-0، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن لحساب الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وجاء هدف صلاح في الدقيقة 13 من متابعة لتمريرة زميله فيرغيل فان دايك.



وأضاف محمد صلاح المزيد من الأرقام اللافتة إلى سجلاته، مؤكدا أنه أحد أفضل أساطير النادي الإنجليزي.



وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في تسع مباريات متتالية على أرضه في جميع المسابقات.



ودون صلاح هدفه الـ186 مع ليفربول بجميع المسابقات أيضاً ليعادل رقم الأسطورة جيرارد في المركز الخامس على لائحة هدافي ليفربول التاريخيين.



كما كان الهدف الذي سجله محمد صلاح هو الهدف رقم 100 له في ملعب أنفيلد.